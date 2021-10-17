Zonguldak Valiliği'nden 'Gençliğe Hitabe' açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak Valiliği'nden "Gençliğe Hitabe" açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Zonguldak Valiliği'nden

Zonguldak Valiliği, Hükümet Konağı'nın ön cephesinde yer alan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin tadilat nedeniyle yerinden kaldırılarak muhafaza altına alınmasında ihmali bulunan görevlilerin tespiti amacıyla inceleme başlatıldığını açıkladı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Valiliği, Hükümet Konağı'nın ön cephesinde yer alan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin tadilat nedeniyle yerinden kaldırılarak muhafaza altına alınmasında ihmali bulunan görevlilerin tespiti amacıyla inceleme başlatıldığını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, binanın ön cephesinde yer alan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin 2017 yılında yapılan tadilatta bulunduğu yerden kaldırılarak muhafaza altına alındığı belirtilerek, "İlimiz Hükümet Konağı'nın ön cephesinde yer alan ve bina duvarlarında 2017 yılında yapılan tadilat nedeniyle kaldırılarak muhafaza altına alınan ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz tarafından gündeme getirilerek ulusal bir kanalda habere konu olan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin muhafazasında ihmali bulunan görevlilerin tespiti, konunun araştırılması ve gerektiğinde sorumlular hakkında işlem yapılması amacıyla inceleme başlatılmıştır" denildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Ali Babacan
Magazin Nihal Yalçın Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri Stefan Kuntz Şahap Kavcıoğlu Bekir Pakdemirli Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Zonguldak Valiliği'nden 'Gençliğe Hitabe' açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 11:33:41. #1.13#