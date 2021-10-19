Zonguldak'ta yaralı güvercin ve peçeli baykuş tedavi altına alındı - Haberler
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Zonguldak'ta yaralı güvercin ve peçeli baykuş tedavi altına alındı

AA / Tuncay Tokay - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta yaralı güvercin ve peçeli baykuş tedavi altına alındı

Zonguldak'ta evin balkonunda mahsur kalan yaralı güvercin ile okulda bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta evin balkonunda mahsur kalan yaralı güvercin ile okulda bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.

Alaplı ilçesinde bir sitede gurbetçi ailenin kaldığı evin balkonunda mahsur kalan yaralı güvercini fark eden komşu Nermin Karakaya, durumu itfaiyeye bildirdi.

Merdivenli araçla 4. kata çıkan ekipler, kanatlarından yaralanan güvercini kurtardı. Yaralı kuş, Alaplı Belediyesi veteriner ekiplerince tedavi altına alındı.

Çaycuma ilçesinde de Kışla Ortaokulu'nda yaralı peçeli baykuş bulan öğrenciler ve öğretmenleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Ekiplerce teslim alınan baykuş, tedavisi ve bakımı yapılmak üzere Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Zonguldak'ta yaralı güvercin ve peçeli baykuş tedavi altına alındı

AA / Tuncay Tokay - Son Dakika Haberleri
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