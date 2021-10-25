Zonguldak'ta vaka oranı, 700'ün üzerine çıktı

KASTAMONU (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı'nın son açıkladığı haftalık koronavirüs vaka tablosunda, Kastamonu'nun ardından ikinci sırada yer alan Zonguldak'ta vaka oranı, 100 bin kişide 702,63 oldu. Kentin merkezi ve ilçeleri, Hes risk haritasında kırmızı renkte kaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 9-15 Ekim için 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları tablosunda, Kastamonu'nun ardından Zonguldak, 702,63'lük oran ile ikinci oldu. Bundan önceki 2 tabloda üst üste birinci sırada yer alan Zonguldak'ta vaka oranında artışın devam etmesi, kentte yaşayanları endişelendirdi. Zonguldak Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise halkın tedbirlere uyması konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Aşılanmada yüzde 79,8 ile Türkiye ortalamasının üzerindeki kentte kurulan mobil aşılama birimleri ile aşı uygulamaları yapılıyor. Kentin merkezi ve ilçeleri de HES risk haritasında kırmızı renkte kaldı.

Halasını 1 yıl önce koronavirüs nedeniyle kaybettiğini belirten Yusuf Mete de virüsün önüne tedbir ve aşılanma ile geçilebileceğini düşündüğünü belirterek, "İnsanlar dikkat etmiyor. İnsanların yarısından çoğu maskesiz geziyor. Çift aşımı oldum. Halamı koronavirüs nedeniyle kaybettim. Türkiye'de her gün 200'ü aşkın insan vefat ediyor. Bütün doktorlar, aşının önemini vurguluyorlarsa aşı olmak şart. Ben oldum, herkesin de olması gerekiyor, diye düşünüyorum" diye konuştu.