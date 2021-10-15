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ZONGULDAK'TA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 9 KİŞİ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ereğli ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 2 aydır teknik ve fizik takip sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 25 kişi gözaltına alındı. 16 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ZONGULDAK'TA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 9 KİŞİ ADLİYEDE

ZONGULDAK'TA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 9 KİŞİ ADLİYEDE

ZONGULDAK'TA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 9 KİŞİ ADLİYEDE

ZONGULDAK'TA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 9 KİŞİ ADLİYEDE
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Haber: ZONGULDAK'TA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 9 KİŞİ ADLİYEDE - Haberler
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