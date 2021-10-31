ZONGULDAK - Son 15 günde aynı aileden 4 kişi Kovid-19'dan öldü - Haberler
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ZONGULDAK - Son 15 günde aynı aileden 4 kişi Kovid-19'dan öldü

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde son 15 günde aynı aileden 4 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde son 15 günde aynı aileden 4 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Kirmanlı Mahallesi'nde yaşayan Afşin (82), eşi Nihan ile oğulları Şükrü (54) ve Cihat Yumurtaş (52), Kovid-19 teşhisiyle Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Durumları ağırlaşan ve yoğun bakıma alınan aileden Şükrü Yumurtaş 15 Ekim'de, baba Afşin 19 Ekim'de, anne Nihan 20 Ekim'de, Cihat Yumurtaş ise bugün yaşamını yitirdi.

Cihat Yumurtaş'ın cenazesi, Ali Molla Camisi'nde kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene Yumurtaş ailesinin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

ZONGULDAK - Son 15 günde aynı aileden 4 kişi Kovid-19'dan öldü

ZONGULDAK - Son 15 günde aynı aileden 4 kişi Kovid-19'dan öldü

ZONGULDAK - Son 15 günde aynı aileden 4 kişi Kovid-19'dan öldü

ZONGULDAK - Son 15 günde aynı aileden 4 kişi Kovid-19'dan öldü

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri
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