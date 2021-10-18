ZONGULDAK - Ruhsatsız işletilen maden ocağında 3 işçi göçük altında kaldı
AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta, maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı, diğer işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı, diğer işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.
Kilimli ilçesi Güntepe mevkisinde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi.
Göçükte 3 kişi mahsur kalırken haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce işçilerden ikisi kurtarılırken, diğer işçiye ulaşma çalışmaları devam ediyor.