ZONGULDAK - Ruhsatsız işletilen maden ocağında 3 işçi göçük altında kaldı - Haberler
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ZONGULDAK - Ruhsatsız işletilen maden ocağında 3 işçi göçük altında kaldı

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta, maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı, diğer işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı, diğer işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.

Kilimli ilçesi Güntepe mevkisinde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi.

Göçükte 3 kişi mahsur kalırken haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce işçilerden ikisi kurtarılırken, diğer işçiye ulaşma çalışmaları devam ediyor.

ZONGULDAK - Ruhsatsız işletilen maden ocağında 3 işçi göçük altında kaldı

ZONGULDAK - Ruhsatsız işletilen maden ocağında 3 işçi göçük altında kaldı

ZONGULDAK - Ruhsatsız işletilen maden ocağında 3 işçi göçük altında kaldı

ZONGULDAK - Ruhsatsız işletilen maden ocağında 3 işçi göçük altında kaldı

ZONGULDAK - Ruhsatsız işletilen maden ocağında 3 işçi göçük altında kaldı

ZONGULDAK - Ruhsatsız işletilen maden ocağında 3 işçi göçük altında kaldı

ZONGULDAK - Ruhsatsız işletilen maden ocağında 3 işçi göçük altında kaldı

ZONGULDAK - Ruhsatsız işletilen maden ocağında 3 işçi göçük altında kaldı
AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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