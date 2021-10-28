Zonguldak'ta madencilerden 29 Ekim'e özel konser - Haberler
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Zonguldak'ta madencilerden 29 Ekim'e özel konser

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta madencilerden 29 Ekim'e özel konser

Zonguldak'ta, "kara elmas" olarak adlandırılan kömürü yeryüzüne çıkarmak için alın teri döken maden işçilerinden oluşan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan "Madenci Korosu", 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser verdi.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, "kara elmas" olarak adlandırılan kömürü yeryüzüne çıkarmak için alın teri döken maden işçilerinden oluşan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan "Madenci Korosu", 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser verdi.

Valilik binası önünde düzenlenen 29 Ekim özel konserinde maden işçileri şarkı ve türküler söyledi.

Yoğun ilgi gösterilen konserde vatandaşlar, şarkılara zaman zaman eşlik etti.

Müzikseverler tarafından uzun süre alkışlanan konserde maden işçileri, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşattı.

Zonguldak'ta madencilerden 29 Ekim'e özel konser

Zonguldak'ta madencilerden 29 Ekim'e özel konser

Zonguldak'ta madencilerden 29 Ekim'e özel konser

Zonguldak'ta madencilerden 29 Ekim'e özel konser

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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