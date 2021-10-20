Zonguldak'ta Kovid-19'dan hayatını kaybeden öğretim üyesi son yolculuğuna uğurlandı

ZONGULDAK (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görürken beyin damarının tıkanması sonucu hayatını kaybeden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Eyriboyun'un cenazesi toprağa verildi.

Bir süre önce yakalandığı Kovid-19 nedeniyle Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Eyriboyun, daha sonra beyin damarının tıkanması nedeniyle sevk edildiği Bolu İzzet Baysal Üniversitesinde yaşamını yitirdi.

Eyriboyun cenazesi, Kozlu ilçesindeki evinin önünde helallik alınmasının ardından Çaycuma ilçesindeki Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından şehir mezarlığında defnedildi.

Cenazeye Eyriboyun'un yakınlarını yanı sıra Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, üniversite personeli ve vatandaşlar katıldı.

Rektör Çufalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üniversitenin Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Eyriboyun'un yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamadığını belirterek, "Acımız büyük. Hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarına ve öğrencilerimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.