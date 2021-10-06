Zonguldak'ta kalp hastalarına pil tedavisi uygulanmaya başladı - Haberler
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Zonguldak'ta kalp hastalarına pil tedavisi uygulanmaya başladı

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Sağlık
Zonguldak'ta kalp hastalarına pil tedavisi uygulanmaya başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde bazı kalp hastalarına yönelik, Kardiyak Resenkronizasyon Terapisi (CRT) olarak adlandırılan kalp pili tedavisi uygulamasına başlandı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde bazı kalp hastalarına yönelik, Kardiyak Resenkronizasyon Terapisi (CRT) olarak adlandırılan kalp pili tedavisi uygulamasına başlandı.

Zonguldak BEÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Avcı, gazetecilere, tüm dünyada olduğu gibi kentte de çok sayıda bulunan kalp hastalarına en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

Bu hastalıkta öncelikle ilaç tedavisi kullandıklarını anlatan Avcı, "Hastalığı belirli aşamaya gelen bazı hastaların şikayetlerini, ilaç tedavisine rağmen istedikleri gibi kontrol altına alamıyoruz. Bu tür durumlarda bazı kalp yetmezliği hastaları, CRT dediğimiz kalp pili tedavisinden fayda görebiliyor. Bu tür tedaviye uygun olan hastalarımıza biz de hastane olarak artık kalp pili takmaya başlamış bulunmaktayız." dedi.

Avcı, Doç. Dr. Belma Kalaycı ve Mustafa Umut Somuncu ile bir hastaya, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle başarılı şekilde CRT tedavisi uyguladıklarını belirterek, hastanın genel durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

Uygulamanın genel anesteziye gerek olmadan anjiyografi laboratuvarında yapılan bir müdahale olduğuna dikkati çeken Avcı, şunları kaydetti:

"Bu tedavi, seçilmiş hastalarda da faydası ispatlanmış bir tedavi. Daha önceleri hastalarımız bu tedavi buralarda yapılamadığı için Ankara, İstanbul gibi şehirlere gitmek zorunda kalıyorlardı. Ama artık hastane olarak bu tür hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıp elimizden gelen ne varsa onlara müdahale edeceğiz. Muhakkak şunu vurgulamak gerekir, kalp yetmezliği hastalarının bir kısmı bu tedaviden fayda görüyor. O nedenle hastalarımızı muayene ediyoruz, kontrollerini yapıyoruz, uygun olan hastalarımıza bu tedaviyi öneriyoruz. Onlar da kabul ederse tedavimizi uyguluyoruz."

Zonguldak'ta kalp hastalarına pil tedavisi uygulanmaya başladı

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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