Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 47 kişi taburcu edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 47 kişi taburcu edildi

AA / Tuncay Tokay - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 47 kişi taburcu edildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde köy düğününde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan 47 kişi taburcu edildi.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde köy düğününde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan 47 kişi taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, Kabalar köyü Merkez Mahallesi'nde düzenlenen düğünde dağıtılan tavuk yemeğini yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı.

Hastaneye başvuran 47 kişi burada gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 47 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı.

AA / Tuncay Tokay - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title