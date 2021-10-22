Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kreş öğrencileri taburcu edildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde özel bir kreşte gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan çocuklar taburcu edildi.

İlçedeki özel bir kreşte eğitim gören 6 çocuk, eve geldikten bir süre sonra kusma şikayeti nedeniyle aileleri tarafından gece saatlerinde özel bir hastaneye götürüldü.

Çocuklar, burada gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri de aile ve çocukların ifadelerine başvurdu.

Çocuklar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince konuyla ilgili inceleme başlatıldı.