Zonguldak'ta geri manevra yapan kamyonun çarptığı kişi öldü - Haberler
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Zonguldak'ta geri manevra yapan kamyonun çarptığı kişi öldü

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta geri manevra yapan kamyonun çarptığı kişi öldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geri manevra yapan kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geri manevra yapan kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Belen Yenimahalle'de beton üretim tesisinde R.K'nin kullandığı 67 LF 997 plakalı kamyon, geri manevra yaptığı sırada Halil İbrahim Yazıcı'ya çarparak üzerinden geçti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Yazıcı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yazıcı'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü R.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri
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