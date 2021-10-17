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Zonguldak'ta "Filyos Kongresi" sona erdi

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Filyos Kongresi" tamamlandı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Filyos Kongresi" tamamlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, ekonomik kalkınmada ülkenin en büyük 5 yatırımı içerisinde bulunan Filyos Vadisi Projesi'ne akademik, bilimsel katkı sunmak, üniversite ve diğer paydaşlarla iş birliği kapsamında bilginin sanayide kullanılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen kongrenin yoğun katılımla gerçekleştirildiği bildirildi.

İki gün süren kongrede, milli endüstri ve istihdama katkı saylayacak projenin, üretim, yatırım ve istihdama ilişkin çok yönlü ele alındığı, akademik ve bilimsel değerlendirmelerde bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Toplumla bütünleşme misyonu kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, kaliteli ve nitelikli eğitim faaliyetlerinin yanı sıra yerel kalkınma adına da sürdürülebilir projeler yürütmeye devam etmektedir. Bu bağlamda 9 farklı oturumda Filyos Vadisi Projesi derinlemesine tartışıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kongrede üniversitemiz, bilgiyi üreten ve yayan bir yükseköğretim kurumu olmasının yanında bölgesel ve ülkenin kalkınmasında önemli bir dinamik olmaya devam etmektedir. Bu noktada gerek bölgesel gerek ülkemizin büyümesi ve kalkınması adına büyük yatırım olan Filyos Vadisi Projesi kapsamında düzenlenen kongre, aynı zamanda üniversite-sanayi iş birliğinin en önemli çıktılarından birini oluşturmaktadır. Akademik ve bilimsel faaliyetler ile toplumla bütünleşme projelerinde ilimiz ve bölgemizin güçlü lokomotifi olan üniversitemiz dün olduğu gibi bugün ve gelecek süreçte de bölgemizin sorunlarıyla ilgilenmeye, yerel dinamiklerin belirlenmesi ve üstünlüklerin öne çıkarılmasına önem vermeye devam edecektir."

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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