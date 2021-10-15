Zonguldak'ta

ZONGULDAK (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, Filyos Limanı'nın ülkenin üçüncü büyük limanı olduğunu belirterek, "Burada yapılacak yatırımlar Türkiye'nin stratejik ihtiyaçlarını karşılayacak ve ihraca dönük yatırımlar olacak. Burası çok büyüyecek" dedi.

Toptan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin ev sahipliğinde Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Filyos Kongresi"nde, Filyos Projesi'nin 150 yıllık bir rüya olduğunu söyledi.

Filyos'un, Sultan Abdülhamit'in hayallerinden biri olduğunu anlatan Toptan, "150 yıl sonra pes etmek bu nesle yakışmazdı, doğru da olmazdı. Filyos ülkenin gündeminden hiç düşmedi. Bundan sonra istesek de istemesek de düşmez. Bunu kimse düşüremez." diye konuştu.

Şehirlerin zaman zaman zorluklar çekip sıkıntılar yaşadığını vurgulan Toptan, şunları kaydetti:

"Buranın sanayi kültürü birikimi var. Zonguldak, sıradan bir Anadolu şehri değil. Bu sanayi kültürüyle Zonguldak, Bartın ve Karabük ile birlikte düşünüyorum sadece şehirlere değil, bölgeye ve Türkiye'ye ışık verebilecek gücü yakalayabilir. Filyos Limanı ülkenin üçüncü büyük limanı. Burada yapılacak yatırımlar Türkiye'nin stratejik ihtiyaçlarını karşılayacak ve ihraca dönük yatırımlar olacak. Burası çok büyüyecek. Şimdiden iyi eğitilmiş insan gücünü hazır hale getirmesi lazım bu şehrin."

Türkiye'nin bölgesinde olup bitene kayıtsız kalamadığına dikkati çeken Toptan, "Kalkınmanın, zenginliğin bedeli var. Daha güçlenmemiz lazım. Çocuklarımızın önünü biraz daha çok açmamız lazım. Beyin göçüne engel olmamız lazım. Son zamanlarda çok mesafe alındı ama hala Türkiye beyin göçünü engelleyemiyor. Oralara gitmeli bizim çocuklar ama görüp gelmeli." diye konuştu.

"Ülkemizin uluslararası ticaret alanında daha da güçlenmesi sağlanacak"

Kongreye çevrim içi olarak katılan TPAO Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ahmet Öztürk de Filyos'un, özellikle 2020 yılından itibaren yeniden yükselen bir değer olduğundan bahsetti.

Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin önemine işaret eden Öztürk, "Bu keşfin üretime geçmesi ve ülkemiz ekonomisine kazandırılması en büyük hedefimiz. Bu hedef doğrultusunda gayemiz; Filyos'un sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye ev sahipliği yapabilmesi için de gerekli altyapının oluşturulmasında üzerimize düşeni eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmek" şeklinde konuştu.

Öztürk, bu büyük başarının büyük bir sorumluluk da getirdiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sorumluluğun bilinciyle gerçekleştirmekte olduğumuz kuyu akış testlerimizde de ülkemizin enerji sektörü açısından bir dönüm noktasında olduğumuzu teyit etmiş olduk. Sakarya sahasından yapılacak üretimin önemli bir ekonomik karşılığı olacağını gösteren kuyu akış test değerleri sadece TPAO için değil, başta Filyos olmak üzere tüm memleketimiz için önemli ekonomik kalkınma fırsatlarını da beraberinde getiriyor. Filyos'ta kurulacak doğal gaz işleme tesisine ilk doğal gazın 2023 yılında ulaşmasını hedefliyoruz. Bu da önümüzdeki süreçte ciddi yatırım rakamlarının, bu tesisin kurulumu, işletim ve sürdürülebilirliği için Filyos'umuza aktarılacağı anlamına geliyor."

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ise Filyos Projesi'nin son dönemde büyük bir ivme kazandığını ve ülkenin gelişmesinde önemli bir rol oynayacağını aktararak, "Buraya sadece bir ekonomi veya bir liman projesi olarak bakmamamız gerekiyor. Burayı toplumsal ve kırsal kalkınmanın da bir dinamizmi olarak görmemiz gerekiyor. Bu toplumsal ve kırsal kalkınmanın arkasında başka problemleri de beraberinde getireceği, bunların da çözülmesi gerektiği de ortadadır. Başta ulaşım olmak üzere eğitim, konut, sağlık ve lojistik ihtiyaca yönelik, burada çalışacak nitelikli eleman ihtiyacına yönelik de çalışmalara da bir taraftan başlanması gerekiyordu. Bu yönde de önemli bir aşama şu ana kadar kaydedildi." ifadelerini kullandı.

Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da Filyos'un bölge ve ülke için öneminden bahsetti.

Kongre, yarın sona erecek.