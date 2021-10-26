ZONGULDAK - Babasının kullandığı minibüsün çarptığı çocuk defnedildi - Haberler
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ZONGULDAK - Babasının kullandığı minibüsün çarptığı çocuk defnedildi

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta geri manevra yapan babasının minibüsle çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta geri manevra yapan babasının minibüsle çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınan Ö.T'nin cenazesi, Merkez ilçeye bağlı Kabalaklı köyündeki evine getirildi.

Dua edilmesinin ardından çocuğun cenazesi, köy camisinde kılınan namazdan sonra köy mezarlığında defnedildi.

Ö.T'nin yakınlarının ayakta güçlükle durduğu görüldü.

Merkez ilçeye bağlı Kabalaklı köyünde dün, E.T. evinin önüne park etmeye çalıştığı minibüsle geri manevra yaptığı sırada 4 yaşındaki oğlu Ö.T'ye çarpmış, sağlık ekipleri çocuğun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti.

ZONGULDAK - Babasının kullandığı minibüsün çarptığı çocuk defnedildi

ZONGULDAK - Babasının kullandığı minibüsün çarptığı çocuk defnedildi

ZONGULDAK - Babasının kullandığı minibüsün çarptığı çocuk defnedildi

ZONGULDAK - Babasının kullandığı minibüsün çarptığı çocuk defnedildi

ZONGULDAK - Babasının kullandığı minibüsün çarptığı çocuk defnedildi

ZONGULDAK - Babasının kullandığı minibüsün çarptığı çocuk defnedildi

ZONGULDAK - Babasının kullandığı minibüsün çarptığı çocuk defnedildi
AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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