Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Yaşatma Derneği'nde Başkan Yiğit güven tazeledi - Haberler
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Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Yaşatma Derneği'nde Başkan Yiğit güven tazeledi

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Yaşatma Derneği'nde Başkan Yiğit güven tazeledi

Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Yaşatma Derneği'nin olağan genel kurulunda Çetin Yiğit yeniden başkan seçildi.

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Yaşatma Derneği'nin olağan genel kurulunda Çetin Yiğit yeniden başkan seçildi.

Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki hizmet binasında gerçekleştirilen genel kurul, tek listeyle yapıldı.

Çetin Yiğit, yeniden dernek başkanlığına getirildi.

Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Yaşatma Derneği Başkanı Yiğit, ailelerin sorunlarının çözümüne katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Yaşatma Derneği'nde Başkan Yiğit güven tazeledi - Haberler
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