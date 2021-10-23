KIRIKKALE (Habermetre) - Beklenen Hadise : Çankırı ve Kırıkkale Çevrelerinde Zirai Don Tehlikesine Dikkat! Genel Durum : Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren hafta ortasına kadar yurdun kuzey ve iç kesimlerinde etkili olacak olan soğuk ve yağışlı sisteme bağlı olarak; Pazartesi gece ve Salı sabah saatlerinde Çankırı ve Kırıkkale çevresinde zirai don tehlikesi riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz ile ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Geçerlilik Periyodu : 25. 10. 2021 00: 00 - 26. 10. 2021 09: 00 Oluşması Muhtemel Riskler : Don Olayı

Zirai Don Uyarısı 117 KB indir

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