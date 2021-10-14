Ziraat Fakültesi Oryantasyon Programı Düzenlendi Yeni

Yaptıkları tercihler sonrasında 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi itibarıyla Üniversitemiz Ziraat Fakültesi'ni kazanan öğrencilerimizin, öğrenim görecekleri fakülte ve bölümlerini tanımalarını sağlayarak uyum süreçlerini hızlandırmak amacıyla oryantasyon programı düzenlendi.

Ziraat Fakültesinde düzenlenen programda, Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Üniversitemizin ve Fakültemizin genel yapısı, sunulan olanakları, gerçekleştirilen faaliyetler ile idari ve akademik konular hakkında öğrencilerimizi bilgilendirdi. Ayrıca Üniversitemiz "Önlisans- Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" kapsamında ayrıntılı bilgiler aktarıldı. Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim programları, İntörn Gıda Mühendisliği Eğitim Programı uygulamaları hakkında detaylı bilgiler verildi.

Prof. Dr. Murat Taşan, öğrencilerimizin Üniversitemizin öğrenci topluluklarında aktif görev almalarını, üniversitemizin ve fakültemizin düzenlediği bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmalarını istedi. Aynı zamanda, uluslararası öğrenci statüsünde fakültemize yeni katılan öğrencilerin intibakları konusunda yardımcı olunması temennisi dile getirildi.

Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, oryantasyon programlarının bölüm düzeylerinde de yapılmasının planlandığını ve 1. sınıf danışmanlarının organize edeceği oryantasyon programlarının ekim ayı içerisinde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Fakültemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin bir araya gelerek, aynı zamanda birbirleriyle tanışma fırsatı bulduğu oryantasyon programı, Fakültemiz Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan'ın sağlık ve başarı temennileri ile son buldu.

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