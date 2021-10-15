Ziraat Fakültesi Oryantasyon Eğitimi Gerçekleşti Üniversitemiz Ziraat Fakültesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Oryantasyon Programı, 13 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşti.

Yeni kayıt olan öğrencilere yönelik olarak düzenlenen tanışma ve uyum toplantısında açılış konuşmasının ardından Üniversitemiz yönetimi, Ziraat Fakültesi Bölümleri, OBİS ve uzaktan eğitim portalı hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Ziraat Fakültesi Bölümlerindeki sorumlu öğretim üyeleri tarafından Güney Kampüs içerisinde bulunan, derslikler, laboratuarlar, sosyal alanlar, deneme alanları, hayvansal ve bitkisel üretim bölgeleri fiziki olarak tanıtıldı. Oryantasyon eğitimi, öğrencilerin sorularının cevaplandırılması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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