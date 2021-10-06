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Ziraat Fakültesi Dekanı Avrupa Komisyonu Tarafından Desteklenen Çalıştaya Katıldı

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Ziraat Fakültesi Dekanı Avrupa Komisyonu Tarafından Desteklenen Çalıştaya Katıldı

Ziraat Fakültesi Dekanı Avrupa Komisyonu Tarafından Desteklenen Çalıştaya Katıldı Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr.

Ziraat Fakültesi Dekanı Avrupa Komisyonu Tarafından Desteklenen Çalıştaya Katıldı Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafınca hazırlanan ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma için Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi projesi kapsamında, 27 Eylül-1 Ekim arası İspanya'da gerçekleştirilen çalıştaya katıldı.

Çalıştaya, Vali Yardımcı ve aynı zamanda Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'in yanı sıra Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü ve Proje Koordinatörü Reyhan Gülpınar, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri Erdel, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü adına Ziraat Mühendisi Zeynel Gül, ÖRKOOP Başkanı Ünal Önal ve STK üyeleri katıldı.

Çalıştay'ın ikinci ayağı, İspanya'nın Carmone Belediyesi'nin ev sahipliğinde İtalya, Portekiz ve Türkiye'den toplam 50 kişilik bir uzman heyet gerçekleştirildi. Toplantıda her bir ülkede var olan iyi tarım uygulamalar hakkında görüş alışverişinin yanı sıra var olan tarımsal ve hayvancılık sorunları ele alınarak değerlendirilmelerde bulunuldu. Çalıştay sonrası da proje paydaşları ile zeytin alanları ve ejder meyvesi seralarında da incelemeler yapıldı.

Çalıştayda Ziraat Fakültesi Dekan V. Gençsoylu, organik zeytin üretimi, pestisit kalıntı sorunlarını, alet ve ekipmanların inspektörler tarafından yapılması gerektiği, kooperatiflerin daha düzenli hale getirilmesi ve Üniversitemiz tarafından yapılan kırsal kalkınma uygulamaları hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Prof. Dr. Gençsoylu, Efeler Kaymakamlığı tarafından başlatılan ejder meyvesi çalışmalarına da Fakülte olarak destek vereceklerini belirtti.

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Haber: Ziraat Fakültesi Dekanı Avrupa Komisyonu Tarafından Desteklenen Çalıştaya Katıldı - Haberler
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