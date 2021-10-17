Bursa'da 2 bin 300 yıllık tarihi 'Zindan Kapı' restorasyonun ardından sanata açıldı

BURSA (DHA) - BURSA'da, Bitinya Krallığı döneminde inşa edilen ve İstanbul Yedikule Zindanları'nın bir benzeri olan 2 bin 300 yıllık Zindan Kapı, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildikten sonra törenle ziyarete açıldı. Törene katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Zindan Kapı'nın Türk restorasyon tarihi açısından çok önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Bursa'da Bitinya Kralı Prusias tarafından Romalılardan kaçarak kendisine sığınan Kartacalı General Hannibal'ın önerisiyle yaptırılan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde çeşitli onarımlardan geçen Zindan Kapı için Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında restorasyon çalışmalarına başlandı. Orhan Gazi'nin kenti fethetmesiyle burçlarla desteklenen tarihi surlarda yeşanan deformasyon, başarılı çalışma ile aslına uygun olarak restore edildi.

Zindan Kapı'nın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Yerli ve yabancı sanatçıların yerleştirme, heykel, desen ve performans-video eserlerinden oluşan sergi 17 Ocak 2022 tarihine kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.