Zimbabve'deki maden kazasında 6'sı Çin vatandaşı 8 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Zimbabve'deki maden kazasında 6'sı Çin vatandaşı 8 kişi hayatını kaybetti

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Zimbabve'deki maden kazasında 6'sı Çin vatandaşı 8 kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'deki bir nikel gaz madeninde meydana gelen patlamada 6'sı Çin vatandaşı 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'deki bir nikel gaz madeninde meydana gelen patlamada 6'sı Çin vatandaşı 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Zimbabve basınındaki habere göre, başkent Harare'nin kuzeyindeki Mazowe bölgesinde bir madende oksijen tüpü patladı.

Patlama sonucu madende bulunan 6'sı Çin vatandaşı 8 kişi öldü.

İşçiler oksijen tüpleriyle çalışırken patlamanın yaşandığı, daha önce de Zimbabveli bir madencinin oksijen tüpü patlaması nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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