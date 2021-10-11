Zimbabve'de muhalefet liderinin konvoyuna saldırı düzenlendi - Haberler
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Zimbabve'de muhalefet liderinin konvoyuna saldırı düzenlendi

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Zimbabve'de muhalefet liderinin konvoyuna saldırı düzenlendi

Zimbabve'de ana muhalefet partisi Demokratik Değişik Hareketi İttifakı (MDC Alliance) lideri Nelson Chamisa'nın konvoyuna saldırı düzenlendiği bildirildi.

Zimbabve'de ana muhalefet partisi Demokratik Değişik Hareketi İttifakı (MDC Alliance) lideri Nelson Chamisa'nın konvoyuna saldırı düzenlendiği bildirildi.

News Zimbabwe'nin haberinde, iktidar partisi Zimbabve Afrika Ulusal Birliği - Yurtsever Cephe (ZANU-PF) üyesi yaklaşık 200 kişilik bir grubun Maswingo eyaletini ziyaret eden Chamisa'nın konvoyunun önünü keserek taşlarla saldırdığı belirtildi.

MDC Alliance'dan yapılan açıklamada, "Arabalarımızı taşladılar, yanan kütüklerle yollara barikat kurdular ve hastaneye kaldırılan ekibimizin üyelerine saldırdılar. Bu siyasi şiddet, iflas etmiş gayrimeşru bir rejimin açık bir çaresizlik eylemidir." ifadesi kullanıldı.

Çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin iktidar partisi ZANU-PF'den henüz bir açıklama yapılmadı.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri
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