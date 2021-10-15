Zimbabve'de Kovid-19 aşısı olmayan kamu görevlileri çalışmaktan menedilecek - Haberler
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Zimbabve'de Kovid-19 aşısı olmayan kamu görevlileri çalışmaktan menedilecek

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Zimbabve'de Kovid-19 aşısı olmayan kamu görevlileri çalışmaktan menedilecek

Zimbabve'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmayan kamu görevlilerinin gelecek haftadan itibaren çalışmaktan menedileceği bildirildi.

Zimbabve'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmayan kamu görevlilerinin gelecek haftadan itibaren çalışmaktan menedileceği bildirildi.

Hükümetten yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, geçerli aşı sertifikasına sahip olmayan personelin 18 Ekim itibarıyla devlet dairelerindeki görevlerine devam etmelerine izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, görevlerinden menedilen aşısız personele ödeme yapılamayacağı, işe gelmemiş sayılacakları ve bunun sonucunda da gerekli disiplin cezalarına çarptırılacakları kaydedildi.

Ülkenin en büyük sendika birliği Zimbabve Sendikalar Kongresi, hükümetin bu kararına itiraz için mahkemeye başvurdu.

Hükümet 14 Eylül'de tüm hükümet çalışanlarına aşı olmayı zorunlu hale getirmiş ve aşılamaların tamamlanması için 1 ay süre tanımıştı.

Afrika kıtasında Kovid-19 aşılamalarına başlayan ilk ülkelerden biri olan Zimbabve, şimdiye kadar 15 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 15'inin iki doz aşılamasını tamamladı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede son 24 saatte 143 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 135 bin 251'e yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 4 bin 655 olarak açıklandı.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri
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