Zijin Firması Sırbistan'da Bakır-Altın Madeni İşletmeye Başladı

Çinli Zijin Madencilik Firması, Balkan ülkesi Sırbistan'da ülkeyi Avrupa'nın ikinci büyük bakır üreticisi yapması beklenen yeni bir bakır-altın madenini işletmeye başladı.

Timok bakır-altın projesinin üst bölgesini oluşturan Cukaru Peki madeni Sırbistan'ın tek bakır madenciliği kompleksinin parçası olarak Zijin firmasına ait RTB Bor Operation tarafından işletilmekte.

Zijin, yıllık 3, 3 milyon ton cevher kapasitesine sahip olması beklenen yeni yeraltı madenine bugüne kadar 474 milyon ABD Doları tutarında yatırım yaptı.

Firmanın web sitesinde "Projenin ilk bölümü ultra yüksek kalitede cevher gövdesinin çıkarılmasını içerirken içinde bulunduğumuz yılda 50. 000 ton bakır ile 3 ton altın çıkarılması bekleniyor. " açıklaması yer alıyor.

Timok projesinin alt bölgesinin de açılmasıyla Avrupa kıtasının toplam bakır üretiminde Sırbistan'ın payı %5'ten %18'e yükselebilecek. Sırbistan enerji bakanlığı, sözkonusu gelişmenin Sırbistan'ı Polonya'dan sonra Avrupa'nın ikinci büyük bakır üreticisi yapacağını belirtti.

Çin'in Belgrad büyükelçisi Chen Bo, Bor'daki (Bor, Sırbistan'ın doğusunda bir kasabadır. Ç. N. ) madenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bu proje... …Sırbistan ekonomisinin gelişmesi, aynı zamanda Sırbistan ile Çin arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda önem taşıyan bir projedir. " açıklamasını yaptı.

Zijin Madencilik firması 2018 yılında RTB Bor'da Sırbistan'ın stratejik ortağı olurken %63 oranında ortaklık payı karşılığında 1, 26 milyar ABD Doları yatırım sözü verdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise törende yaptığı konuşmada Çin yatırımının RTB Bor'a ve yoksul durumdaki doğu Sırbistan'a yarar sağlayacağı yorumunda bulundu.

Çin, yeni dış ticaret bağlantıları kurma amaçlı, aynı zamanda kuşak-yol olarak adlandırdığı girişiminin bir parçası biçiminde çoğunlukla otoyol ve enerji projelerini finanse etmek üzere yumuşak krediler (Yumuşak kredi: Genellikle yabancı bir ülke tarafından dış yardım olarak verilen çok düşük faiz oranlı borç. Ç. N. ) açarak Sırbistan'a bugüne kadar milyarlarca avro yatırım yaptı.

Kaynak: Miningweekly. com

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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