Zihinsel engelli öğrenciyi darbettikleri iddiasıyla açığa alınan 7 kişi hakkında takipsizlik

KAYSERİ'de 2 yıl önce rehabilitasyon ve aile danışma merkezinde eğitim gören zihinsel engelli M.A.'nın (22), görevliler tarafından darbedildiği iddiasıyla açığa alınan 7 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca takipsizlik kararı verildi. Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uyarı cezası verilen 7 kişi, görevlerinin başına döndü.

Olay, 2019 yılının kasım ayında Melikgazi ilçesindeki 75'inci Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde meydana geldi. Yüzde 60 zihinsel engelli M.A.'nın merkezde çalışan K.K., B.Ö., U.K., S.K., M.D.G. ve S.Ö. tarafından darp edildiği iddia edildi. Yaşanan arbedenin bir cep telefonu kamerası ile görüntülenmesi üzerine 6 kişi ve olayın yaşandığı gün okulda bulunmayan müdür M.U. açığa alındı, haklarında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma geçiren 7 kişinin görevlerine döndüğünü kaydeden Şahin, "Burada 7 masum insan aylarca evlerinden çıkamadı ve kendilerine sürekli tehdide maruz kaldılar. O haysiyet cellatları eserleriyle övünsünler. Çalışan anneyi de 'şiddet uyguluyor' diye gösterenler bırakın burada bulunan çocuklarla 1 gün, 2 gün geçirmeyi yanlarından geçerken bile korkarlar, tiksinirler. Ama orada bu çocuklar için bir tedbir alındığında sanki bu şiddetmiş gibi dile getirmekten hoşlanırlar. Gün döndü ve devran döndü bu insanlar işlerine başladılar. Bu iş bitmeyecek. Buradaki annelerin babaların çektiklerini hiç kimse görmeyecek. Ama o insanlar çalışmalarına devam edecekler" ifadelerini kullandı.