'Zeytinyağlı yiyemem aman, diyerek bu millete yıllarca zeytinyağını yedirmediler'

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde 16'ncısı düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Festivali'nde sembolik hasat ve zeytin toplama yarışması yapıldı. Festivale katılan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey " Hatırlarsınız, 'Zeytinyağlı yiyemem aman, basmada fistan giyemem aman' diyerek bu millete yıllarca zeytinyağını yedirmediler" dedi.

Yaklaşık 2 milyon zeytin ağacının bulunduğu Ayvalık'ta, 16'ncı Uluslararası Zeytin Festivali'nde sembolik hasat yapıldı. Ayvalık zeytinyağının tanıtımı ve tüketimini arttırılmasının hedeflendiği festivale Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve vatandaşlar katıldı. Hasatta zeytinyağın elde edilme süreci de tek tek konuklara gösterildi. Protokolün yaptığı hasat sonrası zeytin toplama yarışması da yapıldı.

Zeytin sektörüne bol kazanç dileyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, ise "Elbette her sektörde olduğu gibi zeytin sektöründe de talepler var. Bunların da en kısa sürede en aza indirilmesini dilerim" diye konuştu.