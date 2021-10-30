Zeytinburnu'ndaki millet bahçesi 3 Kasım'da açılacak - Haberler
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Zeytinburnu'ndaki millet bahçesi 3 Kasım'da açılacak

AA / Elif Küçük - Haberler | Güncel
Zeytinburnu'ndaki millet bahçesi 3 Kasım'da açılacak

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ilçedeki millet bahçesinin 3 Kasım'da açılacağını duyurdu.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ilçedeki millet bahçesinin 3 Kasım'da açılacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki " Cumhuriyet'in 98'inci yılı kutlamaları" kapsamında 15 Temmuz Meydanı'nda şarkıcı Oğuzhan Koç konser verdi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy, konserde yaptığı konuşmada, ilçeye inşa edilen dev millet bahçesinin çok yakında hizmete gireceğinin müjdesini verdi.

Millet bahçesi projesinde gelinen son noktaya ilişkin tanıtım filminin de izlendiği konserde Arısoy, "Burası bizim 20 yıllık hayalimizdi. Burası bizim bahçemiz, 3 Kasım'da sizlerle buluşuyor." dedi.

Arısoy, Zeytinburnu için anlamı büyük olan bu güzel haberin Cumhuriyet'in 98'inci yılı kutlamalarına denk gelmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu akşam sahneden bu müjdeyi açıkladığım için son derece mutluyum. Göstermiş olduğunuz yoğun ilgiye çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Elif Küçük - Son Dakika Haberleri
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