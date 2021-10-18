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Zeytinburnu'nda yapımı devam eden iş merkezinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zeytinburnu'nda yapımı devam eden iş merkezinde yangın İnşaatta bulunan plastik atıklar ve paletler alev alev yandı Zeytinburnu'nda yapımı devam eden 4 katlı iş merkezinin içinde bulunan paletler ve plastik atıklar alev alev yandı.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - Zeytinburnu'nda yapımı devam eden iş merkezinde yangın

İnşaatta bulunan plastik atıklar ve paletler alev alev yandı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda yapımı devam eden 4 katlı iş merkezinin içinde bulunan paletler ve plastik atıklar alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Siteyolu Sokak'taki inşaat alanında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden 4 katlı iş merkezinin ikinci katında bulunan paletler ve plastik atıklar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri inşaat alanındaki işçileri uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı müdahaleler sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Zeytinburnu'nda yapımı devam eden iş merkezinde yangın

Zeytinburnu'nda yapımı devam eden iş merkezinde yangın

Zeytinburnu'nda yapımı devam eden iş merkezinde yangın

Zeytinburnu'nda yapımı devam eden iş merkezinde yangın
İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan - Son Dakika Haberleri
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