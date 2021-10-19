Zeytinburnu'nda panelvan ile tramvay çarpıştı - Tramvay yolu açıldı - Haberler
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Zeytinburnu'nda panelvan ile tramvay çarpıştı - Tramvay yolu açıldı

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Zeytinburnu'nda Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay ile panelvan çarpıştı.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay ile panelvan çarpıştı.

Şehit Nizam Mahallesi G/8 Sokak'ta seyir halindeki 34 BSF 272 plakalı panelvanın şoförü Mustafa Sönmez, tramvay yolundan geçmeye çalışırken Bağcılar yönüne giden tramvayla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan panelvan, tramvay hattındaki elektrik direğine vurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tramvayın sürücüsü kapıları açarak yolcuları tahliye ederken, itfaiye ekipleri de tramvay hattındaki elektrik akımını kesti.

Kazada, tramvay ve panelvanda hasar oluştu. Panelvanın olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kaza nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler, Kabataş-Akşemsettin ve Bağcılar-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılıyor.

Bu arada, kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Zeytinburnu'nda panelvan ile tramvay çarpıştı - Tramvay yolu açıldı

Zeytinburnu'nda panelvan ile tramvay çarpıştı - Tramvay yolu açıldı

Zeytinburnu'nda panelvan ile tramvay çarpıştı - Tramvay yolu açıldı

Zeytinburnu'nda panelvan ile tramvay çarpıştı - Tramvay yolu açıldı
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri
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