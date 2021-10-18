Zeytinburnu'nda metruk bina yangını

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (Habermetre) - Saat 17: 36 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Sağmalcılar, Bayrampaşa, Davutpaşa ve Bakırköy İtfaiye ve 112 Hızır Acil Ambulans ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

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