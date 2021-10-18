Zeytinburnu'nda metruk bina yangını - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zeytinburnu'nda metruk bina yangını

Habermetre - Haberler | Toplum
Zeytinburnu'nda metruk bina yangını

Saat 17: 36 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Sağmalcılar, Bayrampaşa, Davutpaşa ve Bakırköy İtfaiye ve 112 Hızır Acil Ambulans ekiplerimiz sevk edildi.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (Habermetre) - Saat 17: 36 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Sağmalcılar, Bayrampaşa, Davutpaşa ve Bakırköy İtfaiye ve 112 Hızır Acil Ambulans ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title