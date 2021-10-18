Zeytinburnu'nda inşaattaki paletler yandı itfaiye yoğun trafikten güçlükle ulaşabildi

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - ZEYTİNBURNU'nda yapımı devam eden 4 katlı iş merkezinin içinde bulunan palet ve plastik atıklar yandı. Yoğun trafik nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Maltepe Mahallesi Siteyolu Sokak'ta 4 katlı iş merkezinin ikinci katında çıktı. Yapımı devam eden binadaki palet ve plastik atıklar bilinmeyen nedenle alev aldı. Yükselen alevler gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun trafik nedeniyle olay yerine güçlükle ulaşabildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

"GİRDİĞİMİZDE ALEVLER YÜKSELİYORDU"