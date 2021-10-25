Zeytinburnu'nda İETT otobüsü arızalandı
AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
100 kara yolunda arızalanan İETT otobüsünün yolcuları başka bir otobüse nakledildi.
ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - D-100 kara yolunda arızalanan İett otobüsünün yolcuları başka bir otobüse nakledildi.
Topkapı istikametine seyir halindeki 72-T Yeşilköy-Taksim hattına bağlı İETT otobüsü, Zeytinburnu D-100 kara yolu yan yolda henüz belirlenemeyen nedenle arızandı.
Otobüsteki yolcular, başka otobüse nakledilirken arızalanan otobüs, İETT garajına çekildi.
AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri