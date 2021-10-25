Zeytinburnu'nda İETT otobüsü arızalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zeytinburnu'nda İETT otobüsü arızalandı

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
Zeytinburnu'nda İETT otobüsü arızalandı

100 kara yolunda arızalanan İETT otobüsünün yolcuları başka bir otobüse nakledildi.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - D-100 kara yolunda arızalanan İett otobüsünün yolcuları başka bir otobüse nakledildi.

Topkapı istikametine seyir halindeki 72-T Yeşilköy-Taksim hattına bağlı İETT otobüsü, Zeytinburnu D-100 kara yolu yan yolda henüz belirlenemeyen nedenle arızandı.

Otobüsteki yolcular, başka otobüse nakledilirken arızalanan otobüs, İETT garajına çekildi.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title