Zeynep Doğa Yaman "Küçük Gözler Büyük Sevinçler Pomeranian Boo Cinsi Köpekler"

Instagram'da pek çok paylaşımı olan ve yaklaşık 92 bin takipçisi bulunan Zeldoa asıl amacını ise şu şekilde açıklıyor. Zeldoa "Pomeranian Boo ve Poodle cinsi köpekler pek fazla bilinmeyen ya da çok az kısmın bildiği köpekler olarak tanınıyor. Türkiye de genelde süs köpeği olarak bilinen bu cinsler özellikle benim için çok önemli bir yere sahip. Son derece zeki, oyuncu ve aktif olan bu köpekler çok ilgi isteyen dost canlısı olmaları ile dikkat çekiyor.

Genel olarak kucak köpeği diye bilinen bu canlılar 2,5 ya da 3 kg ağırlığa ulaşabiliyorlar. Komut alabilen ve eğitilen cinslerdir. Ben de sosyal medya hesabımda ve markam olan Pomeranian Boo Mini markamın adı altında bu can dostların resimlerini paylaşıyorum. Tabi ki satılık değiller. Biz onlar ile aile olduk. Çok sevimli ve oyuncular. İnsanların bu hayvanları tanıma konusunda daha fazla çabaya ihtiyaçları olduğunu düşündüm ve böyle bir sosyal medya hesabı kurdum." Dedi. Birbirinden güzel gönderiler paylaşan Zeldoa markası ve sosyal medya hesabına @pomeranianminipups sayfasından ulaşabilirsiniz.

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