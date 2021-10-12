Zeynep Bastık, Jabbar ve birçok isim İzmir Cocktail Festival Sahnesi'nde

Memleketi İzmir'de sahne performansı sergileyecek olan Zeynep Bastık'ın yanı sıra Jabbar, Güntaç Özdemir, Köfn, Hend ve Mertkan Akd gibi yerli sahnenin önemli isimleri festivalcilerle buluşacak. İzmir Cocktail Festival kapsamında miksoloji ve gastronominin önemli temsilcilerinden atölyeler, gün boyu sürecek eğlendirici aktiviteler, özgün tasarımcı butikleri, her damak tadına hitap eden sokak lezzetleri ve çok daha fazlası katılımcılarla buluşacak.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri