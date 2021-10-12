Zeynep Bastık, Jabbar ve birçok isim İzmir Cocktail Festival Sahnesi'nde - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zeynep Bastık, Jabbar ve birçok isim İzmir Cocktail Festival Sahnesi'nde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat
Zeynep Bastık, Jabbar ve birçok isim İzmir Cocktail Festival Sahnesi'nde

Bir klasik haline gelen ve bu sene 23 Ekim'de İzmir Arena'da gerçekleşecek olan İzmir Cocktail Festival, sahnesinde son dönemin en başarılı isimlerini ağırlayacak.

İZMİR (DHA) - Bir klasik haline gelen ve bu sene 23 Ekim'de İzmir Arena'da gerçekleşecek olan İzmir Cocktail Festival, sahnesinde son dönemin en başarılı isimlerini ağırlayacak.

Memleketi İzmir'de sahne performansı sergileyecek olan Zeynep Bastık'ın yanı sıra Jabbar, Güntaç Özdemir, Köfn, Hend ve Mertkan Akd gibi yerli sahnenin önemli isimleri festivalcilerle buluşacak. İzmir Cocktail Festival kapsamında miksoloji ve gastronominin önemli temsilcilerinden atölyeler, gün boyu sürecek eğlendirici aktiviteler, özgün tasarımcı butikleri, her damak tadına hitap eden sokak lezzetleri ve çok daha fazlası katılımcılarla buluşacak.

Sanatçılar: Zeynep Bastık, Jabbar, Güntaç Özdemir, Köfn, Hend, Mertkan Akd

Kokteyl Barlar: Blok, Cartel, Mandela's Ubuntu, Om Atelier& daha fazlası...

Atölyeler: Cocktails with local herbs, Easy cocktail make at home, Highball collection, How to create your own cocktail, Perfect cocktails make at home

Diğer İçerikler: Activities, Shopping Area, Food Court


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ahmet Davutoğlu
Magazin
Spor Sergio Perez Stefan Kuntz Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Zeynep Bastık, Jabbar ve birçok isim İzmir Cocktail Festival Sahnesi'nde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 16:49:17. #1.13#