Zeliha ÇİLENK hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Haberler
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Zeliha ÇİLENK hakkın rahmetine kavuşmuştur.

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Zeliha ÇİLENK hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Zeliha ÇİLENK hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Zeliha ÇİLENK hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Pirahmet köyü sakinlerinden Merhum Habip ÇİLENK'in eşi Cenani, Aygül, Kani, Kenani, Kenan, Salih ve Erkan ÇİLENK'in anneleri Zeliha ÇİLENK hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğlen namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Kenani ÇİLENK: 0536 966 48 13

11 Ekim 2021, Pazartesi

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