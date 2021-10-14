Zelenskiy, Ukrayna'nın Savunucuları Günü'nde Donbas cephesini ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zelenskiy, Ukrayna'nın Savunucuları Günü'nde Donbas cephesini ziyaret etti

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Zelenskiy, Ukrayna'nın Savunucuları Günü'nde Donbas cephesini ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Savunucuları Günü vesilesiyle Donbas cephesine ziyarette bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Savunucuları Günü vesilesiyle Donbas cephesine ziyarette bulundu.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Zelenskiy, cephede bölgedeki durum hakkında bilgi aldı.

Askerle sohbet ettikten sonra onlara hediyeler veren Zelenskiy, "Hizmetiniz için teşekkürler. Vatanımızı hakkıyla savunuyorsunuz. Kendinize dikkat edin." ifadesini kullandı.

Ayrıca Zelenskiy, Donbas ziyareti öncesinde, Zaporojye bölgesindeki askeri lisede düzenlenen törene katıldı.

Ülkede 2014'ten bu yana 14 Ekim Ukrayna'nın Savunucuları Günü olarak kutlanıyor.

Zelenskiy, Ukrayna'nın Savunucuları Günü'nde Donbas cephesini ziyaret etti

Zelenskiy, Ukrayna'nın Savunucuları Günü'nde Donbas cephesini ziyaret etti

Zelenskiy, Ukrayna'nın Savunucuları Günü'nde Donbas cephesini ziyaret etti

Zelenskiy, Ukrayna'nın Savunucuları Günü'nde Donbas cephesini ziyaret etti

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Destici Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu
Magazin Nihal Yalçın İdo Tatlıses Zeynep Bastık
Spor Ali Koç Burak Elmas Ferdi Kadıoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Zelenskiy, Ukrayna'nın Savunucuları Günü'nde Donbas cephesini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 22:54:07. #1.17#