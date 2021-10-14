Zelenskiy, Ukrayna'nın Savunucuları Günü'nde Donbas cephesini ziyaret etti
AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Savunucuları Günü vesilesiyle Donbas cephesine ziyarette bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Savunucuları Günü vesilesiyle Donbas cephesine ziyarette bulundu.
Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Zelenskiy, cephede bölgedeki durum hakkında bilgi aldı.
Askerle sohbet ettikten sonra onlara hediyeler veren Zelenskiy, "Hizmetiniz için teşekkürler. Vatanımızı hakkıyla savunuyorsunuz. Kendinize dikkat edin." ifadesini kullandı.
Ayrıca Zelenskiy, Donbas ziyareti öncesinde, Zaporojye bölgesindeki askeri lisede düzenlenen törene katıldı.
Ülkede 2014'ten bu yana 14 Ekim Ukrayna'nın Savunucuları Günü olarak kutlanıyor.