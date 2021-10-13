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Zekiye ÖKTEM hakkın rahmetine kavuşmuştur.

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Zekiye ÖKTEM hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Zekiye ÖKTEM hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Zekiye ÖKTEM hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Çamlıköy sakinlerinden Merhum Sadettin ÖKTEM'in eşi Yücel, Osman, Necla, Mücella, Günışık ve Merhum Yüksel ÖKTEM'in anneleri Arife BAYLAN, Memiş ve Merhum Osman OSMANOĞLU'nun kardeşleri Zekiye ÖKTEM hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğlen namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Osman ÖKTEM: 0542 635 22 47

13 Ekim 2021, Çarşamba

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Haber: Zekiye ÖKTEM hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Haberler
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