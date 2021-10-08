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Zambiya'nın dış borç krizi büyüyor

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Zambiya'nın dış borç krizi büyüyor

Mevcut dış borç krizine çözüm arayan Zambiya'nın yabancı alacaklılara olan borcunda 2 milyar dolarlık artış gerçekleştiği bildirildi.

Mevcut dış borç krizine çözüm arayan Zambiya'nın yabancı alacaklılara olan borcunda 2 milyar dolarlık artış gerçekleştiği bildirildi.

Hükümetten yapılan açıklamada, kaydedilen 2 milyar dolarlık artışla ülkenin dış borcunun yaklaşık 14,5 milyara ulaştığı belirtildi.

Buna göre Zambiya'nın dış borç miktarı halihazırda ülkenin Gayrı Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYİH) yüzde 60'ını aşıyor.

Zambiya'nın Çinli alacaklılara olan yaklaşık 6,2 milyar dolarlık borcu ise toplam dış borcun yüzde 40'ından fazlasını oluşturuyor.

Çin'den alınan borçların büyük kısmı, eski Devlet Başkanı Edgar Lungu döneminde, altyapı yatırımlarını finanse etmek için talep edilmişti.

2020'nin kasımında dış borç ödemelerini gerçekleştiremeyen Zambiya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde borçlarını temerrüde düşüren ilk Afrika ülkesi olmuştu.

Dış borçların yeniden yapılandırılması konusu, ağustosta iktidara gelen Devlet Başkanı Hakeinde Hichilema'nın liderliğindeki hükümetin en önemli gündem maddelerinden biri olma özelliği taşıyor.

Hükümet, borçların yeniden yapılandırılması konusunda Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmelere devam ediyor.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri
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