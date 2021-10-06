Zambiya'da mülteci nüfusu son 5 yılda yaklaşık iki kat arttı - Haberler
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Zambiya'da mülteci nüfusu son 5 yılda yaklaşık iki kat arttı

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Zambiya'da mülteci nüfusu son 5 yılda yaklaşık iki kat arttı

Güney Afrika ülkesi Zambiya'daki mülteci nüfusunun son 5 yıl içinde yaklaşık ikiye katlandığı bildirildi.

Güney Afrika ülkesi Zambiya'daki mülteci nüfusunun son 5 yıl içinde yaklaşık ikiye katlandığı bildirildi.

İçişleri ve İç Güvenlik Bakanı Jack Mwiimbu, 72. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komitesi (UNHCR) Toplantısı'ndaki konuşmasında, 2016'da 53 bin 972 olan mülteci nüfusunun bu yıl itibarıyla 102 bin 127'ye yükseldiğini belirtti.

Mwimbu, "Bu durum, özellikle 2021'de Zambiya'nın 12,3 milyon dolarlık finansman açığı göz önüne alındığında, daha fazla yük ve sorumluluk paylaşımı gerektiriyor." dedi.

Zambiya hükümetinin toprak, sosyal hizmetler ve ekonomik fırsatlar dahil olmak üzere ülkenin ulusal kaynaklarını mültecilerin kullanımına sunduğunu kaydeden Mwimbu, "Buna rağmen mülteci nüfusundaki artış, ülkenin onları verimli ve etkili bir şekilde koruma kapasitesi üzerinde büyük bir baskı yarattı." diye konuştu.

Mwiimbu, finansman kaynaklarını çeşitlendirmek ve Ruanda ile Angola gibi ülkelerden gelen mültecilere karşı sorumlulukları yerine getirmek adına uluslararası destek çağrısında bulundu.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri
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