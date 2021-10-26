Zabıtanın gözünden kaçmıyor, tarihi geçmiş çok sayıda tavuk ürününe el konuldu

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri bir zincir market şubesinde yaptığı denetimde tarihi geçmiş çok sayıda tavuk ürününe el koydu. Markete ise 427 TL ceza yazıldı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in talimatıyla Zabıta Müdürü Sali Yılmaz öncülüğünde ekipleri kentte faaliyet gösteren marketlerde denetim yaptı. Ertuğrulgazi Mahallesindeki Seç Marketlerin tavuk reyonuna bakan ekipler adeta şok oldu. Reyonda çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle karşı karşıya gelen zabıtalar, hemen ürünlere tutanak tutarak el koydular. Markete yasa gereği çok komik bir ücret olan 427 TL'ye kesen ekipler, tarihi geçmiş ürünleri imha etti.

Öte yandan, bu marketler aynı cezai işlemlerin tekrarlanması durumunda işyeri kapatmaya kadar cezalar uygulandığı öğrenildi. - BİLECİK