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Zabıtanın gözünden kaçmıyor, tarihi geçmiş çok sayıda tavuk ürününe el konuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Zabıtanın gözünden kaçmıyor, tarihi geçmiş çok sayıda tavuk ürününe el konuldu

Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri bir zincir market şubesinde yaptığı denetimde tarihi geçmiş çok sayıda tavuk ürününe el koydu.

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BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri bir zincir market şubesinde yaptığı denetimde tarihi geçmiş çok sayıda tavuk ürününe el koydu. Markete ise 427 TL ceza yazıldı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in talimatıyla Zabıta Müdürü Sali Yılmaz öncülüğünde ekipleri kentte faaliyet gösteren marketlerde denetim yaptı. Ertuğrulgazi Mahallesindeki Seç Marketlerin tavuk reyonuna bakan ekipler adeta şok oldu. Reyonda çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle karşı karşıya gelen zabıtalar, hemen ürünlere tutanak tutarak el koydular. Markete yasa gereği çok komik bir ücret olan 427 TL'ye kesen ekipler, tarihi geçmiş ürünleri imha etti.

Öte yandan, bu marketler aynı cezai işlemlerin tekrarlanması durumunda işyeri kapatmaya kadar cezalar uygulandığı öğrenildi. - BİLECİK

Zabıtanın gözünden kaçmıyor, tarihi geçmiş çok sayıda tavuk ürününe el konuldu

Zabıtanın gözünden kaçmıyor, tarihi geçmiş çok sayıda tavuk ürününe el konuldu

Zabıtanın gözünden kaçmıyor, tarihi geçmiş çok sayıda tavuk ürününe el konuldu

Zabıtanın gözünden kaçmıyor, tarihi geçmiş çok sayıda tavuk ürününe el konuldu

Zabıtanın gözünden kaçmıyor, tarihi geçmiş çok sayıda tavuk ürününe el konuldu

Zabıtanın gözünden kaçmıyor, tarihi geçmiş çok sayıda tavuk ürününe el konuldu

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