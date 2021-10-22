Zabıtadan kaçak baraka operasyonu

Osmangazi Belediyesi, Küçükbalıklı Mahallesi'nde şahsa ve kamuya ait arsalara kaçak olarak yapılan derme çatma barakaları yıkarak temizledi.

Küçükbalıklı Mahallesi'nde geniş çaplı operasyon düzenleyen Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, izinsiz olarak yapılan, görüntü ve çevre kirliliğine neden olan derme çatma kaçak barakaları yıktı. Kaçak yapıların yıkımı, polisin güvenlik tedbirleri altında iş makinesi ile gerçekleştirildi. Yıkımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, operasyonda toplam 7 baraka yıkılarak kaldırıldı. Barakaların yıkılmasıyla oluşan enkaz ve çöpler, iş makineleri tarafından kamyonlara yüklenerek kaldırıldı.

Belediye yetkilileri, bu tür operasyonların ilçede sürekli yapıldığını belirterek, çevre ve görüntü kirliliğine kesinlikle izin verilmeyeceği konusunda uyarıda bulundu. - BURSA

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