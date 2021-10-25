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Zabıtadan fiyat uyumsuzluğu denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Zabıtadan fiyat uyumsuzluğu denetimi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde faaliyetlerini sürdüren raf ve kasa fiyatındaki uyumsuzluklardan dolayı şikayet konusu olan marketlerde fiyat denetimi yaptı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde faaliyetlerini sürdüren raf ve kasa fiyatındaki uyumsuzluklardan dolayı şikayet konusu olan marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Gerçekleştirilen denetim ile ilgili bilgi veren yetkililer, son günlerde artan şikayetler üzerine şehir merkezindeki marketlerde raf ve kasa fiyatı denetimleri gerçekleştirdiklerini dile getirerek, denetimlerin bundan sonraki süreçte de artarak süreceğini ifade etti.

Vatandaşlar ise fiyat uyumsuzluğundan şikayetçi olarak. Bu tür denetimlerin fayda sağlamasını dilediklerini ifade etti. - ADIYAMAN

Zabıtadan fiyat uyumsuzluğu denetimi

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