ZABITA VE POLİSTEN DİLENCİ OPERASYONU

ADIYAMAN (Habermetre) - Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen operasyonda yakalanan dilenciler Mimar Sinan Kültür Parkında bulunan Zabıta Müdürlüğü'ne götürülerek, haklarında kabahatler kanununa göre işlem yapıldı.

Yetkililerimiz tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, halkın huzurunu kaçıran dilencilere yönelik bu operasyonların sık sık devam edeceği bildirildi.