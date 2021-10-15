Zabıta Özel Harekat Timi'nin Trakya şiveli çevre temizliği filmi büyük ilgi gördü - Haberler
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Zabıta Özel Harekat Timi'nin Trakya şiveli çevre temizliği filmi büyük ilgi gördü

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Haberler | Yerel

Zabıta Özel Harekat Timi'nin Trakya şiveli çevre temizliği filmi büyük ilgi gördü Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi'nce yapılan esprili kısa videolarla çevre temizliğine dikkat çekiliyor.

TEKİRDAĞ (İHA) - Zabıta Özel Harekat Timi'nin Trakya şiveli çevre temizliği filmi büyük ilgi gördü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi'nce yapılan esprili kısa videolarla çevre temizliğine dikkat çekiliyor. Kısa videoda yer alan Zabıta Özel Harekat Timinin rol gereği çevreyi kirletenlere karşı başlattığı mücadele büyük takdir topladı.

Süleymanpaşa Belediyesi sosyal belediyecilik manasında yaptığı işlerle dikkat çekmeye devam ediyor. Bütün bunların yanı sıra kaçak hafriyat dökümü ile daha etkin mücadele edebilmek için, kaçak döküm yapılan alanları 7 gün 24 saat kamera sistemi ile takip ediliyor. Kaçak hafriyat döküm alanlarını sıkı bir şekilde takip eden ve bu alanlara dökülen inşaat atıkları ve diğer hafriyatı temizleyen Süleymanpaşa Belediyesi, kaçak dökümlerle daha etkin bir şekilde mücadele edebilmek için ve vatandaşların konuya duyarlı olması için esprili kısa filmler hazırlıyor.

Büyük ilgi topladı

Belediye tarafından hazırlanan esprili kısa filmde rol alan 'Babanın oğlu kemal' önderliğinde oluşturulan Zabıta Özel Harekat timi, aldıkları ihbar sonucu bölgeye gidiyor. Bölgede senaryo gereği kaçak hafriyat dökümü yapan kamyon şoförü ile ZÖH Timi arasında Trakya şivesi ile geçen konuşmaların sonucu çevre temizliği vurgusu yapılıyor. Sosyal medyada yayınlanan esprili kısa film videosu büyük beğeni topladı.

Zabıta Özel Harekat Timi'nin Trakya şiveli çevre temizliği filmi büyük ilgi gördü

Zabıta Özel Harekat Timi'nin Trakya şiveli çevre temizliği filmi büyük ilgi gördü

Zabıta Özel Harekat Timi'nin Trakya şiveli çevre temizliği filmi büyük ilgi gördü

Zabıta Özel Harekat Timi'nin Trakya şiveli çevre temizliği filmi büyük ilgi gördü
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Haber: Zabıta Özel Harekat Timi'nin Trakya şiveli çevre temizliği filmi büyük ilgi gördü - Haberler
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