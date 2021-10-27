Zabıta Ekipleri 'kayıt dışı istihdamla' da mücadele edecek

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Odunpazarı Bölgesi'ndeki denetimlerini sürdüren Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimler sırasında artık istihdama yönelik bilgileri de denetleyecek.

Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nden Odunpazarı Belediyesi'ne gönderilen ve "Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele" konulu yazı kapsamında, Zabıta ekipleri bundan sonra gerçekleştirdikleri denetimlerde kayıt dışı istihdamla mücadele ile ilgili işlemleri de denetleyecek. Ekipler, denetimler sırasında iş yeri sahibi, işyeri çalışanı ayrımlı kimlik bilgileri, çalışılan yerin unvanı ve açık adresi gibi bilgiler dahilinde tutanak tutacak. Ekipler tarafından tutulan bu tutanaklar, ardından da Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne gönderilecek.

Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele için hazırlanan Kanun, Yönetmelik ve Tebliğ gereğince; Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele ile ilgili işlemlerin yapılabilmesi için bu denetimler, Zabıta ekipleri tarafından sürekli ve düzenli olarak gerçekleştirilecek.

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