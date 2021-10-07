Z kuşağı kaç yaşında? Z kuşağı kaç yaş aralığını kapsıyor? Z kuşağı kaç doğumlular? 1990 ve 2000 doğumlular Z kuşağı mı?

Z kuşağı veya Z jenerasyonu, 1997 ve 2012 seneleri arasında doğan insanları kapsayan temel bir demografik sınıflandırmadır. Z kuşağı kaç yaşını kapsar? Z kuşağı hangi yaşlardır? 1990 ve 2000 doğumlular Z kuşağı mı X kuşağı mı Y kuşağı mı oluyor? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Z KUŞAĞI NEDİR?

Z kuşağı veya Z jenerasyonu, 1997 ve 2012 seneleri arasında doğan insanları kapsayan temel bir demografik sınıflandırmadır. Y kuşağından sonra ve Alfa kuşağından önce gelir. Z kuşağının neredeyse tüm üyesi X kuşağının evladıdır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Küçük yaşlardan itibaren internete ve taşınabilir dijital teknolojiye erişimle büyüyen ilk sosyal nesildir. Z Kuşağı üyeleri, dijital okuryazar olmaları gerekmese de "dijital yerliler" olarak adlandırılıyor. Ayrıca, ekran bakma zamanının olumsuz etkileri, küçük çocuklara kıyasla en çok ergenler üzerinde belirgindir. Önceki nesillerle karşılaştırıldığında, bazı gelişmiş ülkelerdeki Z Kuşağı üyeleri, iyi huylu, pervasız ve riskten kaçınma eğilimindedir. Kendi yaşlarındayken öncekilerden daha yavaş yaşama eğilimindedirler, daha düşük genç gebelik oranlarına sahiptirler ve daha az sıklıkla alkol tüketirler ve Psikotrop maddeleri zorunlu olarak kullanmazlar. Z kuşağı gençleri, akademik performans ve iş beklentileri ile önceki kuşaklardan daha fazla endişe duymaktadır ve aksi yöndeki endişelerine rağmen, 1960'lardaki emsallerine göre hazzı ertelemede daha iyidirler. Öte yandan, ergenler arasında cinsel ilişkiye girme yaygınlığı artmış, ancak bunun nedenleri henüz tam olarak anlaşılamamıştır.

Z Kuşağı'ndaki ergenler ve genç yetişkinler, daha yüksek alerji oranlarına, daha yüksek farkındalık ve zihinsel sağlık sorunları tanılarına sahiptir ve uykusuzluk olasılıkları daha yüksektir. Birçok ülkede, Z kuşağı gençliğinin zihinsel engelli ve psikiyatrik bozukluklara sahip olma olasılığı, önceki nesillere göre daha fazladır. Dünyanın her yerinde, Z Kuşağı üyeleri, elektronik cihazlara daha fazla ve kitap okumaya eskisinden daha az zaman harcamaktadır. Bu dikkat süreleri ve kelime dağarcıkları üzerinde etki etmektedir.

Z KUŞAĞI HANGİ YAŞ ARALIĞINI KAPSIYOR?

Amerikan Psikoloji Derneği, Z kuşağını "1997 yılından itibaren doğanlar" olarak tanımlıyor. Buna göre 1997 yılı ve 2012 yılları arasında doğanlar Z kuşağına girmiş oluyor.

Araştırmacılar ve popüler medya genellikle 1990'ların sonlarını başlangıç doğum yılları ve 2010'ların başlarını Z kuşağının bitiş doğum yılları olarak gösteriyor. Oxford Dictionaries, Z Kuşağı'nı "21. yüzyılın ikinci on yılında yetişkinliğe ulaşan nesil" olarak tanımlıyor. Oxford Learner's Dictionaries, Z kuşağını "90'ların sonu ile 2010'ların başı arasında doğmuş bir grup insan" olarak tanımlıyor. Merriam-Webster Online sözlük, Z kuşağını "1990'ların sonunda ve 2000'lerin başında doğan insanların nesli" olarak tanımlar.

Statistics Canada, Z Kuşağı'nı 1993'ten 2011'e kadar uzanan bir dönem olarak tanımlıyor. Psikolog Jean Twenge, Z Kuşağını 1995 ve 2012 yılları arasında doğanları "iGeneration" olarak tanımladı. Avustralya'nın McCrindle Araştırma Merkezi, Z Kuşağı'nı, doğum oranlarında kaydedilen bir artışla başlayan ve maksimum 15 yıllık bir kuşak tanımına uyan 1995 ve 2009 yılları arasında doğanlar olarak tanımlıyor.

Pew Araştırma Merkezi, 1997'yi Z Kuşağı için başlangıç doğum yılı olarak belirleyerek, bu tarihi yeni teknolojik gelişmeler ve sosyoekonomik eğilimler gibi "farklı biçimlendirici deneyimler" ve 11 Eylül saldırı'larından sonrası bir dünyada büyümek için seçti. Pew, Z Kuşağı için bir bitiş noktası belirtmedi, ancak 2012'yi 2019 yılındaki raporları için geçici bir bitiş noktası olarak kullandı. The New York Times, The Wall Street Journal, PBS ve The Washington Post dahil olmak üzere birçok büyük medya kuruluşu Pew'in tanımını alıntıladı. Brookings Enstitüsü, Z kuşağının 1997 ile 2012 yılları arasında doğduğunu belirledi.

Z KUŞAĞI KAÇ YAŞINDA?

Z kuşağı 1997-2012 yılları arasında doğanlara denilmektedir. Buna göre 2021 yılı için Z kuşağı yıllara göre yaşlarını hesaplarsak;

Z kuşağı 1997 doğumlular : 24 yaşında

24 yaşında Z kuşağı 1998 doğumlular : 23 yaşında

23 yaşında Z kuşağı 1999 doğumlular : 22 yaşında

22 yaşında Z kuşağı 2000 doğumlular : 21 yaşında

21 yaşında Z kuşağı 2001 doğumlular : 20 yaşında

20 yaşında Z kuşağı 2002 doğumlular : 19 yaşında

19 yaşında Z kuşağı 2003 doğumlular : 18 yaşında

18 yaşında Z kuşağı 2004 doğumlular : 17 yaşında

17 yaşında Z kuşağı 2005 doğumlular : 16 yaşında

16 yaşında Z kuşağı 2006 doğumlular : 15 yaşında

15 yaşında Z kuşağı 2007 doğumlular : 14 yaşında

14 yaşında Z kuşağı 2008 doğumlular : 13 yaşında

13 yaşında Z kuşağı 2009 doğumlular : 12 yaşında

12 yaşında Z kuşağı 2010 doğumlular : 11 yaşında

11 yaşında Z kuşağı 2011 doğumlular : 10 yaşında

10 yaşında Z kuşağı 2012 doğumlular : 9 yaşında

yaşlarındadır.

Z kuşağından sonra Alfa kuşağı gelmektedir.

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