YYÜ Kampüsünde Yeni Hayvan Hastanesinin Temeli Atıldı

VAN (Habermetre) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) yerleşkesinde yapılacak olan Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinin temeli törenle atıldı.

Kampüs alanında düzenlenen törende konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, Van YYÜ 'nün bölgenin üniversitesi konumunda olduğunu söyledi.

Mevcut hayvan hastanesinin üniversiteye yakışan bir yapı olmadığına dikkat çeken Vali Bilmez, "Türkiye'de küçükbaş hayvan varlığının en fazla olduğu il Van'dır. Bölge ile birlikte düşündüğümüzde böyle bir hastane kentimize şarttı. Akademik kadro ile düşündüğümüzde bu fakültemize yakışan bir binaya kavuşuyor olması çok güzel ve iyi bir haber. Bu tesisi Van YYÜ bünyesine ve bölgemize kazandıran herkese teşekkür ediyorum. "dedi.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise, yeni yapılacak hastanenin inşaat alanın 7 bin 255 metre kare olacağını belirtti.

Hedeflerinin Aralık 2022'de hastaneyi kullanıma açmak olduğunu dile getiren Prof. Dr. Şevli, şunları kaydetti:

"Projenin sözleşme bedeli 25 milyon 330 bin Türk lirası artı KDV'dir. Bu tesiste 4 adet 120 kişilik 120 metrekare AMFİ ile hastane içerisinde 25 kişilik 50 metrekare eğitim sınıfı bulunmakta. Ayrıca hastane bölümünde doğumhane, cerrahi ve dahiliye olmak üzere 3 ana bilim dalı olacak. Yaklaşık 15 metrekare 20 büyükbaş hayvan, 8 de küçükbaş hayvan oteli bulunacak. 15 metrekare büyüklüğünde büyükbaş, 2 de küçükbaş karantina odaları olacak. Hastanemiz tamamlandığında 24 saat tam donanımlı olarak acil hizmeti de sunacak. Bu büyük projenin ilimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. "

Programa katılan AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas'ın konuşmalarının ardından protokol üyeleri hastanenin temelini okunan dua ile attı.

Törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş, öğretim üyeleri ve öğrenciler de katıldı.

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