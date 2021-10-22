YYÜ'de Afet Risk Değerlendirme Programı Düzenlendi

VAN (Habermetre) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Afet Acil Durum Yönetimi ( Afad ) İl Müdürlüğü tarafından Van Gölü Afet Risk Değerlendirme programı gerçekleştirildi.

YYÜ Mühendislik Fakültesi konferans salonundaki programa Vali Mehmet Emin Bilmez, Japonya Türkiye Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, akademik personel ve AFAD personeli katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Vali Mehmet Emin Bilmez, Van depreminde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başladı.

Van'ın deprem başta olmak üzere farklı doğal afetlerin meydana gelebileceği bir bölgede olduğuna dikkat çeken Vali Bilmez, "Yaklaşık 3 yıldır Van'da görev yapıyorum. Ölümle sonuçlanan birden fazla deprem oldu. 42 vatandaşımızı çığda kaybettik. Gölde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı ve 61 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Seller oldu. Sellerden can kaybımız olmadı mal kaybı ve hasarımız oldu. Önceden alınan tedbir olmasaydı selin vurduğu Esenyamaç'ta ciddi can ve mal kaybı olacaktı. " dedi.

Afetlere hazırlıklı olunması gerektiğine dikkat çeken Vali Bilmez, "Bu anlamda artık profesyonel çalışan kurumlarımız var. Onlara göre hareket edersek zararlardan korunmuş oluruz. 644 kişiyi bir depremde kaybetmiş Van'ın, yapı stokunun yüzde 80'i projesiz, ruhsatsız ve imar planına aykırı. Bundan dolayı, binamızı yaparken, projeyi hayata geçirirken, mutlaka bilim, fen ve sanat kurallarına uymamız gerekir. Van'da bir deprem bilinci oluştu. AFAD ve Kızılay gibi gönüllü kuruluşlarca deprem konusu diri ve canlı tutulmuş. AFAD ciddi eğitimler verdi" ifadelerini kullandı.

Kentin yenilmesi için toplumun her kesiminin destek vermesi gerektiğini vurgulayan Vali Bilmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kentteki yapı stokunu düzeltmek için Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerimizde birer mahallemizde kentsel dönüşüm yapılması için 1. 5 yıl boyunca imar çalışması yaptık. Ama müthiş bir dirençle karşılaştık. Şehirde birlikte yaşamak zorundayız. Kentin yenilenmesi için kamuoyu oluşturmamız gerekir. Bu konuda YYÜ'den mühendislerden ve üniversitede okuyan öğrencilerden destek bekliyoruz. Toplum destek vermeyince planlarımız havada kalabiliyor. "

Türkiye'nin Japonya Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, yaşanan depremlerde Japonya ve Türkiye'nin birbirinin yardımına koştuğunu belirterek, "2018 yılında Türkiye ve Japonya arasında afet riskini azaltmada kapsamlı işbirliğini sağlamak amacıyla antlaşma imzalanmıştır. Türkiye ile deprem başta olmak üzere çok çeşitli alanlarda afet risklerinin azaltılması için işbirliğini geliştirmekteyiz" dedi.

Daha sonra AFAD Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat Nurlu "Deprem Gerçeğimiz ve Risk Azaltma Çalışmaları" üzerine sunum yaptı.

Programda YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş ve Kızılay Van Şube Başkanı Uğur Demiroğlu da konuşma yaptı.

Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'ye kilim hediye edilen program, eğitimini tamamlayan AFAD gönüllülerine belge verilmesiyle son buldu.

Vali Mehmet Emin Bilmez ve beraberidekiler, program sonunda AFAD İl Müdürlüğü tarafından kurulan standları gezdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri