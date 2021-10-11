Son dakika haberi! Yüzüne dolgu yaptığı kadının hayatını karartan sahte doktora 3 yıl 4 ay hapis

Bakırköy'de 2013 yılında bir güzellik merkezini işleten ve ofisinin duvarına iddiaya göre sahte tıp diploması asan Banu Mülhim, yüzündeki lekeleri tedavi ettirmek isteyen Kıymet Kaya'nın karın bölgesinden liposuction yöntemiyle yağ alarak yüzüne enjekte etti ve Kaya'nın yüzünü tanınmaz hale getirdi. Bir süre sonra yüzü morararak şişen ve yüzünden irin akmaya başlayan Kaya, Banu Mülhim'den şikayetçi oldu. Hazırlanan iddianamede Banu Mülhim hakkında "Dolandırıcılık" suçundan 5 yıl, "Taksirle yaralama" suçundan da 1 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

SANIK SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

BERAAT KARARI BOZULDU

SAHTE DOKTORA 3 YIL 4 AY HAPİS

"HER SENE YÜZÜMDE ERİYEN YERLERİ DOLDURTMAK ZORUNDAYIM"